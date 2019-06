Platini in custodia cautelare per l'assegnazione dei Mondiali 2022

18/06/2019

Michel Platini , ex presidente della Uefa , è stato preso in custodia a Nanterre (Parigi) dalla polizia francese nell'ambito delle indagini sull' assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar . Secondo quanto riportato da Mediapart, Platini è stato trasportato nell'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria. L'assegnazione della Coppa del Mondo in Qatar risale al 2010, nel periodo (2007-2015) in cui l'ex campione della Juventus era a capo della Uefa.

La decisione finale era stata presa da Joseph Blatter, allora presidente della Fifa, e fu seguita da una serie di denunce, inchieste e arresti che travolsero il calcio mondiale fino al ricambio ai vertici del potere con l'elezione di Gianni Infantino. Anche Platini fu indirettamente travolto dallo scandalo con l'accusa di avere ricevuto da Baltter pagamenti illeciti per consulenze svolte nel periodo 1999-2002 pari a 2 milioni di franchi svizzeri e mai saldate fino al 2011: per questo il francese ricevette una squalifica di 8 anni, poi ridotti a 4 (scadrà il prossimo ottobre), e fu costretto a lasciare nel 2015 la Uefa, sostituito da Ceferin.



L'inchiesta relativa ai Mondiali 2022 era partita nel 2016 dalla Procura francese con l'accusa di "corruzione attiva e passiva di persona che non svolge funzione pubblica". Al centro delle indagini un pranzo svolto una decina di giorni prima dell'assegnazione del torneo al Qatar presso l'Eliseo tra l'allora presidente francese Sarkozy, Platini, l’attuale emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani e lo sceicco Hamad bin Jassem, allora primo ministro e ministro degli esteri dell’Emirato. Al pranzo sarebbero stati presenti anche Sophie Dion, consigliere di Sarkozy per lo sport, e Claude Guéant, allora segretario generale dell’Eliseo, anch'essi convocati dall'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria



Platini era già stato ascoltato come testimone a dicembre 2017 e aveva riferito come nel 2010 avesse votato per il Qatar. "Sapevo che avrei votato per il Qatar già prima del pranzo, ero andato per riferirlo a Sarkozy - le parole di Platini a Le Monde -. Ho quindi chiamato Blatter per riferirgli di quell'incontro".