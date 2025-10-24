Platini: "Giustizia sportiva? No, mafia svizzera. Io il Dreyfus dello sport"

Nuove bordate di Michel Platini nei confronti della giustizia sportiva. "E' uno scandalo - ha dichiarato Le Roi al Festival della giustizia penale -. In Svizzera i presidenti delle commissioni sono nominati dalla Fifa. Tutto è fatto fra di loro. Ai procuratori svizzeri che fanno le indagini hanno chiesto di rimanere a lavorare alla Fifa quando saranno in pensione". "Il tribunale arbitrale dello sport è pagato tutti gli anni un milione dalla Fifa. Una mafia svizzera dove il tribunale sportivo è il braccio armato dei dirigenti della Fifa per prendere le decisioni - ha aggiunto -. Dunque non è normale e non è giusto, queste cose devono cambiare. Il calcio non appartiene a Uefa o Fifa, appartiene a tutti". "Il mio è il caso Dreyfus dello sport? Penso di sì - ha proseguito in riferimento alla sua assoluzione da parte della giustizia ordinaria e contemporanea squalifica da parte della giustizia sportiva -. La Fifa non mi voleva perché pensavano che avrei cambiato tutti loro, perché la zuppa è buona alla Fifa. Avevano paura che cambiassi tutto".