Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera

L'assoluzione di Michel Platini e Sepp Blatter, nuovamente processati in Svizzera a marzo nel caso di frode che ha mandato in pezzi le ambizioni dell'ex fuoriclasse francese di diventare presidente della Fifa, è ora definitiva a causa della mancanza di appello da parte della pubblica accusa. "Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) rinuncia al suo appello", accettando così "la sentenza emessa in primo e secondo grado", è la dichiarazione della Procura generale svizzera diffusa tramite comunicato.