Calcio

Juve, prosegue la partnership con Balocco: c'è il nuovo accordo

28 Ago 2025 - 12:17

Un legame che dura da 15 anni, che presto diventeranno 18. Si rinnova, con ancora maggiore forza e ambizione, la partnership fra Juventus e Balocco, che confermano un'unione fatta di radici comuni, valori condivisi e traguardi conquistati insieme, dal 2010. Balocco sarà, dunque, Official Partner della Prima Squadra Maschile per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, e per la prima volta estenderà la collaborazione anche alla Juventus Women e alla Juventus Next Gen. Un passo importante che testimonia la volontà dell'azienda dolciaria piemontese di sostenere il mondo dello sport a 360 gradi: dal professionismo femminile alla valorizzazione dei giovani talenti, con un impegno che si riflette dentro e fuori dal campo. L'estensione dell'accordo prevede la presenza del marchio Balocco sul fronte della maglia di allenamento ufficiale, così come sulla maglia e sulla giacca pre-partita di Women e Next Gen. Il logo sarà, inoltre, visibile sui LED a bordocampo durante le gare interne di Serie A e Coppa Italia Femminile della Juventus Women e di Serie C e Coppa Italia Serie C per la Next Gen. La partnership includerà anche collaborazioni con i nostri Junior Member, visibilità sui backdrop interviste pre e post-match e una serie di attivazioni digitali dedicate sulle piattaforme ufficiali Juventus.

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

13:05
Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera
12:17
Juve, prosegue la partnership con Balocco: c'è il nuovo accordo
11:05
La Juve ci 'ricasca': auguri social a Thiago Motta dopo quelli a Conte
10:56
Caos United, Amorim: "Chiedo scusa ai tifosi"
09:51
La Serie A risponde a Micallef: "Sconcertati dalle sue parole"