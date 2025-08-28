Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Nicola: "Occhio al Sassuolo, squadra di qualità"

28 Ago 2025 - 15:55

"La mia testa è rivolta soltanto alla Cremonese e alla partita che ci attende contro il Sassuolo che ha qualità ed è insidioso": parola di Davide Nicola alla vigilia della sfida con il Sassuolo, che segnerà l'esordio casalingo allo Zini dopo il colpo di prestigio conquistato a San Siro contro il Milan. Sanabria partirà dal primo minuto? "Decideremo in base a come si svilupperà la partita. A me piace che ogni giocatore si senta coinvolto: i titolari, per me, sono almeno sedici. Accanto a loro ci sono altri elementi che spingono, lavorano e hanno l'ambizione di ritagliarsi spazio. C'è chi può emergere dopo settimane o mesi, ma ciò che conta è avere sempre la voglia di giocarsi una maglia dall'inizio. Credo che il grande calciatore sia colui che sa incidere ogni volta che entra in campo: questa caratteristica diventerà sempre più centrale nel calcio moderno". Poi lo sguardo sull'avversario: "Sarà una partita molto diversa rispetto a San Siro. Il Sassuolo è una squadra che ha qualità e che si è ulteriormente rinforzata dopo l'ultima stagione".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:03
Italia U16, Azzurrini sconfitti 2-1 in amichevole contro Inghilterra
15:55
Cremonese, Nicola: "Occhio al Sassuolo, squadra di qualità"
14:50
Torino, Ngonge: "Sogno un gol nel derby"
13:05
Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera
12:17
Juve, prosegue la partnership con Balocco: c'è il nuovo accordo