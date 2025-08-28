Cremonese, Nicola: "Occhio al Sassuolo, squadra di qualità"

"La mia testa è rivolta soltanto alla Cremonese e alla partita che ci attende contro il Sassuolo che ha qualità ed è insidioso": parola di Davide Nicola alla vigilia della sfida con il Sassuolo, che segnerà l'esordio casalingo allo Zini dopo il colpo di prestigio conquistato a San Siro contro il Milan. Sanabria partirà dal primo minuto? "Decideremo in base a come si svilupperà la partita. A me piace che ogni giocatore si senta coinvolto: i titolari, per me, sono almeno sedici. Accanto a loro ci sono altri elementi che spingono, lavorano e hanno l'ambizione di ritagliarsi spazio. C'è chi può emergere dopo settimane o mesi, ma ciò che conta è avere sempre la voglia di giocarsi una maglia dall'inizio. Credo che il grande calciatore sia colui che sa incidere ogni volta che entra in campo: questa caratteristica diventerà sempre più centrale nel calcio moderno". Poi lo sguardo sull'avversario: "Sarà una partita molto diversa rispetto a San Siro. Il Sassuolo è una squadra che ha qualità e che si è ulteriormente rinforzata dopo l'ultima stagione".