Cagliari, Pisacane: "Sentivo che sarebbe stata la partita di Mendy"

"Vittoria importante, con prestazione epica. Tre punti fondamentali per la classifica, ma ora mi auguro che la squadra faccia qualcosa per rendere questa stagione ancora migliore". Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, è contento perché ora la sua squadra è a otto punti sul terzultimo posto. "Mendy? Io farei una riflessione su questo: otto giorni fa le valutazioni su di lui da parte di chi sta fuori erano ben altre. E invece io sentivo che questa poteva essere la sua partita". Palestra fuori? "C'è una scelta tecnica ben precisa - ha detto - il Cagliari non è mai stato Palestra dipendente: in questo piano gara ho pensato che ci potesse essere utile sulle transizioni con ampi spazi". "Undici anni di Sardegna - ha concluso - mi fanno sentire molto partite come questa, soprattutto negli ultimi minuti. Ma francamente è stata più importante la vittoria con la Cremonese. Perchè ci sono stati momenti delicati. Ho detto alla squadra delle cose importanti. E la squadra ha risposto. Dedico questa vittoria al popolo rossoblù e alla mia famiglia".