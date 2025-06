Pisacane: "Per il Cagliari dev'essere anno dell'"insieme"

"Non si costruisce nulla da soli. Questo deve essere l'anno dell'insieme: squadra, staff, club, tifosi, città. Solo così possiamo affrontare ogni difficoltà e trasformarla in occasione. Anche nei momenti duri, anche quando sembrerà complicato: sarà lì che conterà davvero essere uniti. Un passo alla volta. Tutti insieme". Sono le prime parole di Fabio Pisacane, via social, a poche ore dalla promozione ufficiale alla guida del Cagliari. Il nuovo tecnico rossoblù, che sta frequentando il corso Uefa di Coverciano, questa mattina ha usufruito di qualche ora di permesso ed è volato a Cagliari. All'Unipol Domus è stato accolto dall'amministratore delegato Carlo Catte, dal direttore generale Stefano Melis e dal segretario generale sportivo, Matteo Stagno. Dopo la firma del contratto, accompagnata dalle foto di rito, il nuovo mister ha voluto salutare i dipendenti del club nei vari uffici.