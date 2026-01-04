Pisacane, la madre: "Ci stavano aspettando". Tutto è nato da una lite tra donne

“Ci stavano aspettando, è stato un vero e proprio agguato. Abbiamo chiuso il locale e ci stavano aspettando”, ha spiegato invece la madre, che ha confermato che i tre uomini erano a volto scoperto: “L’ha visto anche la Polizia nelle telecamere che hanno ripreso tutto”. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona, si lavora per individuare i tre uomini e le tre donne che erano al locale e ricostruire con esattezza il movente.