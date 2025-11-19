Louis Buffon continua a brillare con la Repubblica Ceca: ieri la seconda tripletta in una settimana

Il figlio di Gigi ha segnato sei gol in tre gare con l'Under 19: compirà 18 anni a dicembredi Redazione
Di padre in figlio. Gigi e Louis Thomas Buffon non condividono di certo i ruoli (uno era portiere con la "P" maiuscola, mentre l'altro sta crescendo come attaccante) ma l'etichetta da predestinato potrebbe adattarsi anche al giovane centravanti del Pisa.
Louis, 18 anni da compiere il prossimo 28 dicembre, continua a brillare con la Repubblica Ceca U19 e nel giro di una settimana ha messo a segno due triplette. La prima era arrivata mercoledì scorso contro l'Azerbaigian, mentre l'ultima è di ieri con vittima l'Irlanda del Nord. La squadra si sta giocando la qualificazione al prossimo Europeo di categoria e, al momento, guida il proprio gruppo con sette punti.
In un'Italia che fatica a trovare giovani talenti molti si chiedono perché Buffon junior non abbia scelto di giocare con gli azzurri. Il figlio di Gigi e Alena Seredova a suo tempo aveva risposto così sulla scelta della Repubblica Ceca: "Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso che sarebbe stato utile per il mio percorso". Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, comunque, la decisione non è definitiva e Louis è sempre in tempo a vestire la maglia della Nazionale. Il destino, poi, ha voluto che le soddisfazioni più grandi se le sia tolte grazie ai compagni di papà Gigi nella spedizione mondiale del 2006: l'esordio in Serie B arriva per mano di Pippo Inzaghi (9 marzo contro lo Spezia) mentre per quello nella massima categoria deve ringraziare Alberto Gilardino. Il tecnico del Pisa gli concede qualche minuto nella gara contro il Bologna e Buffon jr diventa il più giovane esordiente nella storia dei toscani.
Insomma, i presupposti per sentire parlare di un altro Buffon ci sono tutti.