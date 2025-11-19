Louis Buffon continua a brillare con la Repubblica Ceca: ieri la seconda tripletta in una settimana

In un'Italia che fatica a trovare giovani talenti molti si chiedono perché Buffon junior non abbia scelto di giocare con gli azzurri. Il figlio di Gigi e Alena Seredova a suo tempo aveva risposto così sulla scelta della Repubblica Ceca: "Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso che sarebbe stato utile per il mio percorso". Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, comunque, la decisione non è definitiva e Louis è sempre in tempo a vestire la maglia della Nazionale. Il destino, poi, ha voluto che le soddisfazioni più grandi se le sia tolte grazie ai compagni di papà Gigi nella spedizione mondiale del 2006: l'esordio in Serie B arriva per mano di Pippo Inzaghi (9 marzo contro lo Spezia) mentre per quello nella massima categoria deve ringraziare Alberto Gilardino. Il tecnico del Pisa gli concede qualche minuto nella gara contro il Bologna e Buffon jr diventa il più giovane esordiente nella storia dei toscani.