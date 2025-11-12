Louis Thomas Buffon, tripletta con la Repubblica Ceca U19

Di proprietà del Pisa – dove è arrivato nell'estate del 2023 dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus – Louis Thomas ha già esordito in prima squadra e in Serie A lo scorso 5 ottobre contro il Bologna, giocando i suoi primi tredici minuti nella massima serie. In totale in questa stagione ha collezionato due presenze in prima squadra (35 minuti totali tra campionato e Coppa Italia).