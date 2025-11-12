Louis Thomas Buffon, tripletta con la Repubblica Ceca U19

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli
Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, protagonista assoluto con la Repubblica Ceca U19: tripletta nel 6-1 contro l'Azerbaijandi Stefano Fiore
Giornata indimenticabile per Louis Thomas Buffon. L'attaccante classe 2007 del Pisa, figlio dell'ex portiere Gigi Buffon e di Alena Seredova, è stato protagonista di una prestazione strepitosa con la maglia dell'Under 19 della Repubblica Ceca, Paese d'origine della madre. Louis Thomas Buffon, infatti, è stato il protagonista assoluto della sfida vinta con un roboante 6-1 contro i pari età dell'Azerbaijan.
Il 17enne ha messo a referto tre goal, firmando rispettivamente le reti del 2-0 e del 3-0 nel giro di dieci minuti (tra il 54' e il 64'), per poi completare lo show con la tripletta in pieno recupero.
Di proprietà del Pisa – dove è arrivato nell'estate del 2023 dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus – Louis Thomas ha già esordito in prima squadra e in Serie A lo scorso 5 ottobre contro il Bologna, giocando i suoi primi tredici minuti nella massima serie. In totale in questa stagione ha collezionato due presenze in prima squadra (35 minuti totali tra campionato e Coppa Italia).
