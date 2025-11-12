Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Pisa
HOMEROSA
talento di famiglia

Louis Thomas Buffon, tripletta con la Repubblica Ceca U19

Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, protagonista assoluto con la Repubblica Ceca U19: tripletta nel 6-1 contro l'Azerbaijan

di Stefano Fiore
12 Nov 2025 - 18:44

Giornata indimenticabile per Louis Thomas Buffon. L'attaccante classe 2007 del Pisa, figlio dell'ex portiere Gigi Buffon e di Alena Seredova, è stato protagonista di una prestazione strepitosa con la maglia dell'Under 19 della Repubblica Ceca, Paese d'origine della madre. Louis Thomas Buffon, infatti, è stato il protagonista assoluto della sfida vinta con un roboante 6-1 contro i pari età dell'Azerbaijan.

La tripletta e il percorso di crescita

 Il 17enne ha messo a referto tre goal, firmando rispettivamente le reti del 2-0 e del 3-0 nel giro di dieci minuti (tra il 54' e il 64'), per poi completare lo show con la tripletta in pieno recupero.

Di proprietà del Pisa – dove è arrivato nell'estate del 2023 dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus – Louis Thomas ha già esordito in prima squadra e in Serie A lo scorso 5 ottobre contro il Bologna, giocando i suoi primi tredici minuti nella massima serie. In totale in questa stagione ha collezionato due presenze in prima squadra (35 minuti totali tra campionato e Coppa Italia).

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli

1 di 25
© juventus.com
© juventus.com
© juventus.com

© juventus.com

© juventus.com

louis thomas buffon
tripletta
repubblica ceca
under 19
Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:00
Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"
20:38
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
20:29
Serie C, Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti
19:15
Sterling, che paura: raid dei ladri mentre era a casa con i figli
18:51
Moldova, ct Popescu: "Determinati e coraggiosi contro l'Italia"