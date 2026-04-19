Fonseca sbanca il Parco dei Principi e riapre la Ligue 1: ora il Psg è solo a +1

Grande sorpresa nel posticipo della 30esima giornata della Ligue 1. Il Lione di Paulo Fonseca infatti ha vinto 2-0 sul campo del Psg e complice la vittoria del Lens di venerdì ha di fatto riaperto un campionato che solo un paio di settimane fa sembrava chiuso. Inutile la rete di Kvara nel finale, i gol nel primo tempo di Endrick e Moreira condannano la squadra di Luis Enrique, che ora ha soltanto un punto di vantaggio sul Lens con lo scontro diretto ancora da giocare, ma anche una gara in meno dei rivali e una differenza reti nettamente migliore.