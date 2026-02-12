Pisa, Hiljemark: "Il Milan è una squadra fortissima, ma anche loro hanno limiti"

12 Feb 2026 - 15:50
© italyphotopress

© italyphotopress

Oscar Hiljemark ha presentato ai canali ufficiali del club la sfida di domani sera contro il Milan. Queste le parole del tecnico del Pisa: "Hanno Modric, Leao, Rabiot, giocatori di alta qualità. Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Ho visto tante partite dei rossoneri, sono una squadra fortissima. Secondo me, però, anche loro hanno qualche problema e limite, dovremmo sfruttarlo al meglio così come il fattore campo. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt’uno". 

