Pisa, Hiljemark: "Il Milan è una squadra fortissima, ma anche loro hanno limiti"

Oscar Hiljemark ha presentato ai canali ufficiali del club la sfida di domani sera contro il Milan. Queste le parole del tecnico del Pisa: "Hanno Modric, Leao, Rabiot, giocatori di alta qualità. Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Ho visto tante partite dei rossoneri, sono una squadra fortissima. Secondo me, però, anche loro hanno qualche problema e limite, dovremmo sfruttarlo al meglio così come il fattore campo. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt’uno".