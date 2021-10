Pippo Inzaghi è diventato papà: nella notte è nato Edoardo

Pippo Inzaghi è diventato papà. Nella notte, alla Clinica Poliambulanza di Brescia, è nato Edoardo, primogenito dell'ex attaccante e attuale tecnico del Brescia. È stato lo stesso Inzaghi ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram. Nel post ha scritto 'Tutto' con un cuore azzurro. La sua compagna, Angela Robusti, era stata ricoverata la notte tra venerdì e sabato e Inzaghi aveva deciso di non andare in panchina in occasione della partita di ieri tra Brescia e Cremonese per starle accanto.