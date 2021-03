Pippo Inzaghi: "Da Agnelli i complimenti più graditi, Pirlo deve stare tranquillo"

Una domenica indimenticabile. Un'impresa inaspettata. Tanto che Pippo Inzaghi per il post partita aveva già pronta l'intervista modalità-sconfitta... E invece ecco l'imprevibilità del calcio e un risultato che alla vigilia sembrava scritto è diventato la grande sorpresa della giornata. Tanti i messaggi ricevuti dal tecnico del Benevento dopo il colpaccio all'Allianz Stadium contro la Juve ma l'elogio più bello è arrivato di persona: "Agnelli è venuto negli spogliatoi dopo la partita, voleva salutarmi e complimentarsi, è stato un gran signore. Dopo aver perso contro il Benevento magari hai voglia di andartene subito dallo stadio", ha raccontato Inzaghi in un'intervista al 'Corriere della Sera".