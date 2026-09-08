Il Monza scende in campo anche per l'accessibilità digitale: progetto con Eye-Able

Lorenzo Scumaci, CEO di Eye-Able Italia, ha commentato: "Lo sport ha lo straordinario potere di unire le persone attorno a una passione condivisa e oggi questa inclusione passa anche dal digitale. Garantire che contenuti e servizi online siano accessibili a tutti non è solo un dovere dal punto di vista normativo ma una scelta di responsabilità sociale. Essendo nato e cresciuto in Brianza, non posso che essere orgoglioso che una società come il Monza abbia scelto di investire in questo percorso. È la dimostrazione di come innovazione, accessibilità e conformità possano procedere insieme, creando valore concreto per il Club, per i tifosi e per tutta la comunità.”