Pioli fa visita al Milan a Riad. Abbracci e una battuta a Reijnders...

Il MIlan ha ricevuto una visita speciale al centro sportivo dell'Al Shabab di Riad, dove si stava allenando in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juve, in programma domani sera alle ore 20 (diretta su Canale 5): quella dell'ex tecnico Stefano Pioli, attualmente allenatore dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Pioli ha salutato e abbracciato i giocatori e Ibrahimovic, poi rivolgendosi a Reijnders, come si vede in un video pubblicato dal Milan sui suoi canali social: "L'anno scorso con me calciavi sempre fuori...".