Piano emergenza festa scudetto, rafforzate misure da Asl Napoli

Un piano di emergenza sanitaria e di primo soccorso che interesserà l'intera città di Napoli in occasione dei possibili festeggiamenti per il quarto scudetto degli azzurri, scudetto che potrebbe arrivare questa sera dopo le partite dell'ultima giornata di campionato. È quello predisposto dall'Asl Napoli 1 Centro e che entrerà in vigore a partire dalle 17 di oggi. A firmare il piano, che si compone di complessive 19 pagine, sono il direttore generale dell'azienda sanitaria Ciro Verdoliva e il direttore e referente sanitario regionale della centrale operativa territoriale 118 Giuseppe Galano. Il programma viene stimato sulla scorta di quanto avvenuto in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del 2023, con previsione di "centinaia di migliaia di persone che si riverseranno - spontaneamente - per le strade cittadine". In particolare, l'Asl Napoli 1 Centro ha previsto la costituzione di specifici "punti di primo soccorso" dedicati, i cosiddetti health point, con la presenza ognuno di due gazebo autoportanti; due moduli affiancati; due lettini ed ogni utile presidio di primo soccorso, impianto di illuminazione autonomo e di aria condizionata alimentata da gruppo elettrogeno; un medico, due infermieri, un operatore socio-sanitario e una guardia giurata particolare armata (in alcuni punti con servizio moto per fare da apripista alle ambulanze); un'ambulanza con autista e infermiere in pronta partenza. Nove i punti individuati: piazza del Plebiscito-angolo piazza Trieste e Trento, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II a Scampia (le tre zone dove saranno allestiti i maxischermo), piazza del Gesù, piazza Dante, piazza Vittoria, piazza Garibaldi-angolo corso Garibaldi; nella zona dell'ingresso della Mostra d'Oltrremare a piazzale Tecchio, in prossimità di piazzale D'Annunzio. Dall'Asl Napoli 1 Centro fanno sapere che "oltre al 'collegamento via radio', è stato predisposto un 'collegamento telefonico' dedicato tra centrale operativa eventi e le risorse dell'evento su linea registrata: 081.7338112". Inoltre, nel piano si legge che "il normale servizio di moto sanitarie del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro sarà incrementato. Le moto sanitarie avranno ognuna un equipaggio composto da un infermiere e un autista che avrà in dotazione sia un defibrillatore che uno zaino di soccorso". Infine, data la peculiarità del momento, "si è deciso di incrementare le risorse sanitarie con squadre appiedate"