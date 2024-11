Piacenza da record: cambia due allenatori in un giorno

Decisiva per la cacciata-lampo di Bentivoglio la durissima protesta dei tifosi, che hanno affrontato il nuovo tecnico e la dirigenza sul campo d'allenamento nel pomeriggio minacciando di disertare in massa le partite. I tifosi, infatti, non accettavano l'arrivo di un allenatore coinvolto nel 2011 nel caso del Calcioscommesse, in cui Bentivoglio patteggiò una sospensione di 13 mesi. Soprattutto perché a fare il suo nome era stato l'ex del Piacenza Carlo Gervasoni, radiato per Calcioscommesse e protagonista di una delle pagine più buie della storia ultra centenaria del club emiliano, che fra gli anni novanta e i primi duemila ha militato per otto stagioni in serie A.