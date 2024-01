Pescara, Zeman punge la Juventus Next Gen

© Getty Images

Zdenek Zeman contro la Juventus, nuovo capitolo. A margine della conferenza stampa di questa mattina (in anticipo rispetto al consueto programma) per presentare la gara di lunedì con il Perugia, il tecnico del Pescara ha lanciato una stilettata alla Juve Next Gen, ricordando la partita di domenica scorsa al Moccagatta di Alessandria, persa dal Pescara per 4-3 dopo 90' rocamboleschi. Il boemo, che prima della gara coi bianconeri aveva dichiarato di aver tifato Juve fino al 1974 e poi, avendo subito un gol in fuorigioco da Schillaci nel 1991, di aver capito molte cose, non ha digerito alcune decisioni arbitrali e oggi non lo ha nascosto: "Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, cinque ammonizioni poi diventa difficile, anche perché la Juventus si deve salvare".