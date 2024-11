PERÙ, ARRESTATO PER FRODE IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

La polizia peruviana ha arrestato il presidente della Federazione calcistica nell'ambito di un'indagine su frode, estorsione, riciclaggio di denaro e altri crimini. Agustín Lozano è il secondo boss del calcio peruviano ad essere arrestato dal 2018, quando il suo predecessore fu indagato per il suo presunto ruolo in due omicidi. Lozano ha promesso di chiarire ogni malinteso mentre giovedì veniva scortato ammanettato in un veicolo della polizia fuori dalla sua casa a Lima. Sotto la sua guida, la nazionale di calcio del Perù è scesa al penultimo posto tra le squadre maschili sudamericane che cercano di qualificarsi per la Coppa del Mondo Fifa 2026.