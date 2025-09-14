Percassi su Lookman: "Vogliamo giocatori concentrati sull'Atalanta"

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato della situazione di Lookman prima della sfida contro il Lecce: "Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto dal mister, siamo completamente d'accordo con lui. Sappiamo quanto Ademola Lookman sia importante per l'Atalanta ma l'Atalanta, per rispettare i suoi principi basilari e molto semplici, deve avere giocatori concentrati sulla nostra causa e concentrati al 100% sulla nostra maglia. La scelta è di non convocare Ademola per la sua situazione e andiamo avanti così, noi siamo molto concentrati su questa partita".