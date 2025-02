Percassi: "Serie A? Atalanta guarda avanti ma anche dietro"

"La Champions ha un fascino incredibile e poter giocare i playoff è un grande traguardo. È una sfida che si gioca suoi 180 minuti e il ritorno a Bergamo sarà una grande sfida". Lo ha detto l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Bruges in Champions League. "Il Bruges è una realtà di calcio, sono bravi a competere anche in una competizione come la Champions. Sarà una partita molto complicata. L'ausipcio è cercare di recuperare Kolasinac e Lookman per il ritorno, speriamo perchè è importante in questa fase importantissima avere tutti i giocatori a disposizione", ha aggiunto. Guardando al campionato, Percassi ha poi dichiarato: "Noi guardiamo sia davanti che dietro, ogni partita è difficile a testimonianza di quanto la serie A è cresciuta. Dobbiamo recuperare giocatori e lavorare partita dopo partita per dare il massimo, per non avere poi rimpianti", ha detto Percassi che sul big match tra Juve e Inter non si è sbilanciato. "Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi".