Percassi: "L'Atalanta ti entra nel cuore, ma strada ancora lunga"

"Da bergamasco posso dire che siamo in una città a misura d'uomo e dove si sta bene, viene riscontrato anche dai giocatori che vengono a giocare nell'Atalanta. Il club e Bergamo ti entrano nel cuore". Così l'ad dell'Atalanta Luca Percassi intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro l'Empoli. "In ogni partita ci sono squadre che fanno risultati straordinari, la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare a fare bene per fare punti. Poi giocare prima o dopo non conta", ha aggiunto. "Ora dobbiamo pensare al presente, poi vedremo cosa succederà nel futuro. La sinergia che si è creata con Gasperini ha portato risultati importanti sia al club che allo stesso allenatore. Ma tutto quello che conquistiamo partita dopo partita è dovuto a una grande umiltà, oltre agli investimenti e alle infrastrutture realizzate grazie a Stephen Pagliuca e Antonio Percassi".