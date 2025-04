Per l'Atalanta lo stesso sponsor dei Boston Celtics

L'Atalanta si appresta ad annunciare il nuovo sponsor tecnico, che sarà New Balance, lo stesso dei Boston Celtics, salutando di fatto Joma, il fornitore delle divise da gioco e dell'abbigliamento tecnico delle ultime otto stagioni. La società in una nota ringrazia Joma per "l'entusiasmante percorso che ha portato grandi soddisfazioni a entrambi i brand e per aver vissuto "insieme emozioni uniche e indimenticabili non solo a livello nazionale": dal ritorno in una competizione europea alla prima partecipazione alla Champions fino alla vittoria in Europa League.