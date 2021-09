Pelé sulla cyclette rassicura tutti: "Così torno a giocare nel Santos"

"Amici, mando questo video realizzato oggi da mia moglie, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento che mi fanno sentire un po' meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?". Queste le parole di Pelé in un video postato su Instagram per rassicurare tutti sul suo attuale stato di salute dopo le voci preoccupanti dei giorni scorsi. Sorride e scherza dimostrando di stare decisamente meglio.