Pelè operato per un tumore: "Affronterò questa partita col sorriso"

O REI

"Ringrazio Dio perché mi sento bene e per aver permesso ai medici di curarmi"

"Affronterò questa partita col sorriso, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici". Così attraverso i social Pelè ha commentato l'intervento a cui è stato sottoposto per l'asportazione di un tumore. "Sabato sono stato operato per rimuovere una sospetta lesione al colon ascendente", ha spiegato. Getty Images

"Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi - ha proseguito Pelè su Instagram - Ringrazio Dio perche' mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute". "Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana - ha continuato -. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie con voi".

Da martedì Pelè si trovava all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per "dei controlli di routine".