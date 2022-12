Pelé, nasce da una presa in giro il soprannome più famoso del calcio

ADDIO O REI

I compagni di scuola ironizzavano sulla difficoltà del poi leggendario numero 10 a chiamare il portiere Bilé. E il suo vero nome doveva essere Edison in onore dell'inventore della lampadina

Dici Pelé e basta un istante per accendere ricordi e immagini nella memoria. Ma in pochi sanno da dove deriva quello che è oggi il soprannome più famoso nella storia del calcio. Già dietro al vero nome di Edson Arantes do Nascimento si nasconde un piccolo aneddoto. Il padre di Pelé, l'ex calciatore João Ramos do Nascimento, noto come Dondinho, aveva deciso di chiamarlo Edison per rendere omaggio a Thomas Alva Edison, il noto inventore americano che creò la lampadina nel 1879 e che, di fatto, aveva contribuito a portare la luce anche al suo piccolo paese. Un evento che meritava di essere ricordato in qualche modo. Peccato che durante la registrazione a Tres Coracoes, nello stato di Minas Gerais, l'impiegato dell'ufficio anagrafe si perse una "i" ed Edison diventò Edson.

Poco male, visto che il giovane predestinato convisse ben poco con il suo nome completo. A 17 anni era chiamato Gasolina in onore di un cantante brasiliano, ma di lì a poco ecco comparire per la prima volta il nomignolo Pelé. Gli venne dato dai compagni di scuola per farlo arrabbiare. Edson, infatti, pronunciava come "Pilé" il nome del portiere Bilé, che era uno dei suo idoli da giovanissimo, quando a bordo campo lo incitava. Ed è stato lo stesso leggendario attaccante a ricordare più volte quell'episodio che ha poi segnato la sua storia. "Tutti i ragazzi a scuola chiamavano Pelé, Pelé e io litigavo con tutti. È così che ho avuto il soprannome Pelé, senza sapere perché. Pelé in portoghese è un termine infantile, i compagni di classe volevano farmi arrabbiare. E oggi lo adoro, perché è un nome conosciuto in tutto il mondo. Con il tempo poi è stato come se nel mio cuore ci fossero due persone: Edson che si divertiva con famiglia e amici stretti e Pelé, il calciatore", il suo ricordo.