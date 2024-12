Pecchia: "Inter un gigante, Parma deve giocare con personalità"

"Quest'anno si deve avere una grande capacità di lasciarsi alle spalle quello che succede e pensare alla prossima gara. Venerdì contro l'Inter, che definirei un gigante per quello che ha fa in Italia ed Europa, giocheremo un'altra bella partita e noi la affronteremo con le nostre armi. Mi aspetto dall'Inter quello che abbiamo visto fare a tutte le squadre dell'altra classifica, quelle che fanno un altro campionato rispetto a noi: strapotere fisico e tecnico, noi dobbiamo tenerne conto, ma dobbiamo giocare con personalità, con forza, con vigore, quando abbiamo le energie cerchiamo di giocare a calcio e fare gol, perché le partite si giocano per fare gol e vincere. Dobbiamo pensare che ogni partita è come aggiungere un mattoncino, questo deve essere lo spirito. Da tutte le gare dobbiamo prendere qualcosa dobbiamo portarcela dietro e arrivare alle gare con bagaglio sempre più ricco. Ai miei dico di giocarsela dal primo minuto. Ci costringeranno a fare anche lavoro basso, il campo si apre, ma tutto non può essere ridotto a una fase di non possesso. Noi dobbiamo giocare come sappiamo fare: giocare negli spazi e veloci. Hernani ha recuperato, ha iniziato piano e ora è dentro il gruppo. L'Inter dimostra la sua forza contro chiunque, sia in Italia che in Europa dove ha incontrato squadre con struttura, fisicità, e anche lì sono stati superiori. Con l'Arsenal, il Lipsia e con il Manchester City se l'è giocata. Al di là dei centimetri, noi non potremo mettere più di tanto. Sarà uno step superiore rispetto ad Atalanta e Lazio, sarà un livello ancora più alto quello che affronteremo venerdì". Lo ha detto il tecnico del Parma Fabio Pecchia in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro i nerazzurri.