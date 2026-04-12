Paura al Viola Park: il Primavera del Sassuolo Vezzosi sviene in campo dopo un colpo al volto

Momenti di paura al Viola Park durante la sfida del campionato Primavera tra Fiorentina e Sassuolo. Come riferisce firenzeviola.it, al 69' il difensore neroverde Vezzosi viene colpito al volto dal viola Bertolini nel tentativo di una rovesciata al limite dell'area e resta a terra svenuto e con il volto insanguinato. Immediati i soccorsi. Vezzosi riprende fortunatamente conoscenza, viene trasportato fuori dal campo in barella e poi all'ospedale di Careggi. Il gioco è stato fermato per circa 15', Bertolini è stato espulso per gioco pericoloso.