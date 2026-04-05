Pasqua all'insegna del calcio per Mattarella: il Presidente allo stadio per vedere il Palermo

Domenica pasquale all'insegna del calcio per Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica infatti, ha assistito dal vivo alla partita di Serie B tra Palermo e Avellino. Così i rosanero sui loro canali social: "Gradito ritorno oggi allo Stadio per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione della gara #PalermoAvellino. Il Presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero" si legge.