"Pasillo d'onore" all'Inter, Ranieri in nomination per il Fifa Fair Play Award

IL GESTO

L'ex tecnico della Samp aveva radunato la sua squadra per rendere omaggio allo scudetto dei nerazzurri

Claudio Ranieri è stato nominato per il "Fifa Fair Play Award 2021". L'ex tecnico della Samp è stato inserito nella lista dei candidati al premio per aver concesso l'8 maggio scorso all'Inter il "pasillo d'onore" dopo la vittoria dello scudetto. Un "corridoio d'onore" in campo a San Siro con tanto di applausi in stile inglese per omaggiare i neo Campioni d'Italia. Un gesto inedito nel campionato italiano, ma evidentemente molto gradito alla Fifa. Getty Images

Oltre a Ranieri, in lizza per il "Fifa Fair Play Award 2021" ci sono anche lo staff sanitario della Danimarca per l'intervento in campo dopo il malore di Eriksen agli Europei e il capitano del Celtic Scott Brown per la sua solidarietà nel confronti di Glen Kamara, giocatore dei Rangers bersagliato dagli insulti razzisti prima del derby scozzese in Europa League.