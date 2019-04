Serie A, per Sassuolo e Parma uno 0-0 che va bene a tutti

14/04/2019

Sassuolo-Parma finisce senza reti, ma non certo priva di emozloni. Uno 0-0 quello del Mapei Stadium che fa bene alla classifica di entrambe le formazioni in chiave salvezza. Var protagonista nel primo tempo: in avvio annulla un "gollonzo" di Matri per fuorigioco, poi concede al 40' un rigore agli ospiti (fallo di Bourabia su Barillà), che però Ceravolo si fa parare da Consigli . Nella ripresa entra Gervinho, ma Sepe dice "no" a Peluso e Berardi.

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-PARMA

• Per la prima volta in questo campionato, il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in due gare interne di fila.

• Il Parma ha pareggiato due partite consecutive a reti inviolate in Serie A per la prima volta da marzo 2015.

• Il Parma ha effettuato tre conclusioni in questo incontro: nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2018/19 in una singola gara.

• Andrea Consigli ha parato 15 calci di rigore (su 51) dal suo esordio in Serie A, solo Samir Handanovic (21 su 67) ne ha parati di più nel periodo.

• Prima di Ceravolo, l'ultimo giocatore del Parma a sbagliare un calcio di rigore in Serie A è stato Antonio Cassano a maggio 2014 contro il Torino.

• Luigi Sepe è il giocatore del Parma che ha giocato più palloni (48, al pari di Federico Dimarco) in questo match: l’ultimo portiere ad aver effetuato più tocchi per la propria squadra in un singolo match di Serie A è stato Juan Musso contro la Roma a novembre.

• Il Sassuolo ha schierato la sua formazione iniziale più anziana di questo campionato (27 anni e 178 giorni).

• Il Parma ha utilizzato 10 giocatori italiani nella formazione titolare: nessuna squadra ne ha schierati di più in un match di Serie A 2018/19.