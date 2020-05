Parma: positivi al 1° tampone e negativi al 2°, due calciatori in isolamento

PARMA

Due calciatori del Parma, di cui non è stata resa nota l'identità, sono stati posti in isolamento dopo essere risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo. Gli atleti, rende noto il club ducale in un comunicato, sono entrambi in ottime condizioni fisiche, sono asintomatici e saranno costantemente monitorati. Lunedì 18 maggio inizieranno a Collecchio il ritiro e gli allenamenti di squadra. Coronavirus, tutti gli sportivi positivi instagram



lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

instagram

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





instagram

instagram

Getty Images

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images



afp

instagram

instagram







lapresse



ansa



ansa



lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

instagram







Getty Images



Getty Images





afp

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

instagram

Getty Images





Getty Images





Getty Images



Getty Images

Getty Images



Getty Images

Getty Images









instagram

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Getty Images







lapresse

ansa





Getty Images



ansa







Getty Images





instagram



lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

instagram

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





instagram

instagram

Getty Images

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images



afp

instagram

instagram







lapresse



ansa



ansa



lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

instagram







Getty Images



Getty Images





afp

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

instagram

Getty Images





Getty Images





Getty Images



Getty Images

Getty Images



Getty Images

Getty Images









instagram

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Getty Images







lapresse

ansa





Getty Images



ansa







Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

IL COMUNICATO DEL PARMA

"Il Parma Calcio 1913 comunica che nei giorni scorsi tutti i membri della rosa, dello staff tecnico e i componenti del cosiddetto “gruppo squadra” – per un totale di circa una sessantina di persone – sono stati sottoposti a tamponi e test sierologici, nell’ambito delle indicazioni previste per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche.

All’esito degli esami, tutti i membri del Gruppo squadra sono risultati negativi ai due tamponi per il Covid 19 effettuati nell’arco di 24 ore, tranne due calciatori che sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo.

Gli atleti – entrambi in ottime condizioni fisiche ed asintomatici – sono stati comunque posti in immediato isolamento e la Società li terrà costantemente monitorati. Tutto il resto del gruppo ha proseguito le visite medico sportive propedeutiche all’inizio degli allenamenti collettivi, previsti presso il Centro Sportivo di Collecchio da Lunedì 18 Maggio, nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei protocolli vigenti a tutela della salute dei tesserati".