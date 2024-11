PARMA: RIENTRATI I NAZIONALI, TANTI I BALLOTTAGGI

Erano nove i calciatori del Parma impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta del campionato, l'ultimo a rientrare è stato Suzuki, reduce dalla sfida Cina-Giappone. Fabio Pecchia ha potuto lavorare oggi con il gruppo quasi al completo, a 48 ore dalla sfida interna contro l'Atalanta. Assenti i lungodegenti Circati e Bernabè, il resto della squadra che ha vinto a Venezia si è allenato al Centro Sportivo di Collecchio. In vista del match di sabato sera al Tardini resta da valutare il pieno recupero di Hernani, reduce da problema muscolare che lo ha tenuto fuori tre settimane. Due i ballottaggi in difesa: Coulibaly-Hainaut a destra e Leoni-Balogh in mezzo al fianco di capitan Delprato. A centrocampo atteso il rientro dal primo minuto di Estevez. Davanti saranno titolari Man e Bonny, a sinistra si candida Cancellieri, uno dei migliori a Venezia. Alle loro spalle un motivatissimo Sohm, titolare con la Svizzera contro i campioni d'Europa della Spagna. Domani allenamento mattutino per i crociati alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, una striscia da sei punti che manca dal luglio 2020.