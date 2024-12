Parma: per Pecchia è emergenza in difesa

Osorio si è operato per un'ernia , Valeri non è al meglio e si è fermato anche Enrico Delprato: nel corso della gara contro la Roma, il capitano crociato ha accusato un problema ai muscoli profondi della coscia destra, contro il Monza non ci sarà. Per Fabio Pecchia l'emergenza stavolta è in difesa ma anche il centrocampo, senza Bernabè ed Estevez, non se la passa bene. Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, il Parma ha però bisogno di punti. Leoni, Balogh e Valenti si contendono due maglie al centro della retroguardia: favoriti i primi due. In mediana potrebbe rientrare Keita, davanti la scelta non manca anche se Man e Bonny non paiono più al top della condizione. Gli attaccanti crociati non hanno segnato nelle ultime tre gare. Intanto, dopo la seduta natalizia di ieri a Collecchio, continuano gli allenamenti al Mutti Training Center di Collecchio. Lavoro al mattino per i gialloblu nel giorno di Santo Stefano: la squadra ha svolto un'esercitazione tecnica finalizzata alla fase offensiva e attività individuale personalizzata. Domani il programma prevede una seduta al mattino.