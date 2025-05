Venezia, a Cagliari per continuare rincorsa salvezza

Il Venezia si appresta alla trasferta di Cagliari con l'obiettivo di proseguire la rincorsa salvezza. Grazie alla vittoria sulla Fiorentina, i lagunari, per la prima volta da inizio stagione, sono usciti dalla zona calda, ma la partita in Sardegna - uno scontro diretto che potrebbe far precipitare nuovamente anche la formazione di Nicola nella bagarre - e l'ultima in casa con la Juventus non sono gare agevoli. Tutt'altro. Dalla sua, il Venezia ha il ruolino di marcia delle ultime 5 gare, in cui ha incamerato otto punti, con una sola sconfitta, con il Milan. I ragazzi di Di Francesco, in questo periodo, hanno ottenuto il doppio dei punti di tutte le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, sia che si trovino davanti, sia dietro a loro in graduatoria. Al momento, la formazione è in alto mare: l'allenatore sta tenendo tutti sulla corda. Avvantaggiato, in avanti, appare l'ex Oristanio, dopo la rete coi viola che lo ha sbloccato. Possibile che venga riproposta l'accoppiata tutta talento con Yeboah. Mancheranno Condè - frattura del perone dopo l'entrataccia di Pablo Marì -, Duncan e Sagrado.