Genoa: De Rossi con il Como ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi

23 Apr 2026 - 17:59
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Tre rientri per Daniele De Rossi che per la gara di domenica contro il Como, stadio Luigi Ferraris ore 15, potrà contare nuovamente su Frendrup, Ellertsson e Malinovskyi assenti per squalifica nell'ultimo turno a Pisa. Vista la buona prova dei sostituti però non è detto che tutti ritrovino da subito una maglia da titolare, in questo senso il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta con Norton-Cuffy quale unico indisponibile per motivi fisici mentre l'altro giocatore ai box, l'attaccante Cornet, ha ripreso a lavorare con i compagni e sarà valutato nei prossimi due giorni. Di sicuro il tecnico ed i suoi giocatori troveranno uno stadio bollente visto che i biglietti sono esauriti. Dopo il successo a Pisa il Genoa infatti in caso di vittoria potrebbe già festeggiare la matematica salvezza a seconda dei risultati finali di Cremonese e Lecce (basta che una delle due pareggi).

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