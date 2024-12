Parma, Pecchia verso la Roma: "Le parole di Ranieri? Sembra che lo squadrone siamo noi..."

Fabio Pecchia ha presentato così la sfida tra il suo Parma e la Roma, in programma domenica alle 12.30: "Dobbiamo fare grandi partite e soprattutto fare punti - le parole del tecnico in conferenza -. Questo è l'aspetto più importante, domani affrontiamo una grande squadra in un ambiente bellissimo e stimolante, che ha ritrovato serenità con Ranieri. Voglio vedere un Parma battagliero, che ha voglia di fare e confrontarsi con una squadra che ha un po' di tutto, qualità, struttura e forza fisica. Il ko col Verona? È stato pesante, ci ha dato fastidio, ma quest'anno bisogna avere la forza di affrontare la settimana con il massimo dell'entusiasmo e delle energie. Questo è il campionato di Serie A, bisogna gestire i momenti e pensare alla gara di domani. Ranieri ha detto che siamo una squadra verticale e che occupiamo molto la metà campo avversaria? Come dire che noi siamo lo squadrone e loro no... Sono sempre d'accordo con ciò che dice Ranieri, ma detta così sembra che loro ripartiranno in contropiede e che noi siamo la grande... Gli infortuni? Non mi aspettavo di perdere giocatori per così tanto tempo, per come è costruita questa squadra con tanti giovani, non mi è stato possibile gestire la rosa e i ragazzi hanno dovuto giocare tanto e gestire la pressione. Gli infortuni escono un po' dal nostro controllo, ma in Serie A tante squadre sono in emergenza in un momento delicato del campionato. In campo scende il Parma, al di là dei giovani, è importante un'assunzione di responsabilità. Pensare di cambiare tanto a livello tattico non so quanto possa aiutare i ragazzi. Mi piace fare le cose con giudizio, non estemporanee. I numeri sono quelli che sono per alcuni giocatori, è abbastanza facile indovinare la formazione oggi, ma l'importante è avere animo, vivacità e voglia di andare a cercare il gol".