Parma, Pecchia: "Oggi ho amato tutti i miei giocatori"

Fabio Pecchia si complimenta con i suoi ragazzi dopo la vittoria all'ultimo respiro nello scontro diretto contro il Monza. "Oggi ci tengo a sottolinearlo e lo ribadisco: ho amato i miei giocatori, uno a uno. Quello che hanno vissuto in campo è stato duro, nel primo tempo il Monza avrebbe meritato qualcosa in più - ha esordito l'allenatore del Parma in conferenza stampa -. Nella ripresa siamo stati più regolari, abbiamo tenuto meglio il campo e nel momento in cui sembravamo non soffrire più è arrivato il loro gol. C'è stata la voglia di rimettersi in avanti e poi è arrivata la rete come premio, per noi, per i tifosi e per Lautaro (Valente, ndr), che mancava da tanto".