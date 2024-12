Parma, Pecchia: "Contro squadre come l'Inter giocarsela al 100% non è sufficiente"

"Quando affronti queste squadre che sono piene di energia ed entusiasmo, giocarsela al 100% non è sufficiente per portare a casa il risultato. Ho visto però tante cose buone, queste partite ci servono". Così a Dazn, Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Inter, "Anche sul 3-1 ho chiesto ai ragazzi di fare gol, per vincere bisogna segnare, questa è la mentalità giusta, concedere occasioni all'Inter non è fuori dal comune, ci siamo difesi anche bene. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per trovare la via della rete", ha aggiunto. "Ho una visione chiara con il club, l'esperienza si deve fare sul campo, dobbiamo continuare così ecco perchè i razzi devono assumere ogni ro e sensazione da queste partite".