Parma, Pecchia: "Contro il Milan mi aspetto una grande prova"

"Con il Milan dobbiamo giocarci la partita. Mi aspetto un gruppo che dia ancora di più, mi aspetto una grande prestazione da tutti". Così il tecnico del Parma Fabio Pecchia alla vigilia della sfida di San Siro contro i rossoneri. "A parte Bonny con l'influenza ci sono tutti. Djuric, Ondrejka e Lovik sono vicini al poter giocare, è questione solo di adattamento. Ondrejka ha giocato ottanta minuti settimana scorsa, Djuric ha esperienza. Sono contento, sono in buone condizioni e in grado di esser della gara". Su Man, obiettivo della Fiorentina: "Tutto quello che c'è fuori lo lasciamo da parte, importa quello che vedo io sul campo. A Genova un ingresso non particolarmente felice ma contro il Venezia l'inserimento è stato molto positivo - ha detto - e di questo sono contento e lo deve essere anche lui, anche per i compagni".