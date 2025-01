Parma, Pecchia: "C'è dispiacere, abbiamo pagato l'ingenuità"

"C'è dispiacere quando fai una partita del genere ed esci da San Siro a mani vuote, ma c'è la consapevolezza di tante cose fatte bene. Questo ci deve servire per il futuro". Così l'allenatore del Parma Fabio Pecchia commenta a Dazn l'incredibile sconfitta contro il Milan nei minuti di recupero. "Abbiamo recuperato quasi tutto il gruppo, poi l'arrivo di Djuric ci porta esperienza e presenza in campo. Oggi abbiamo messo sul campo qualità, spirito, fase offensiva e difensiva. Nel finale abbiamo pagato però l'ingenuità, visto che in campo c'erano tanti giovani. C'è dispiacere, ma guardiamo avanti con fiducia", ha aggiunto. "Uscire delusi da San Siro è una cosa positiva, perchè vuol dire aver fatto cose grandi. Tutto quello che c'è di buono ce lo portiamo dietro per provare a vincere più partite possibili", ha concluso.