Parma, Pecchia: "C'è amarezza, ma non sono deluso"

Il Parma non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Venezia: "Abbiamo bisogno di energie che dobbiamo cercare da tutti, considerando anche tutto quello che gira intorno come il mercato. Mi è piaciuta la risposta dei centrali difensivi con la voglia di stare in partita. All'intervallo ho chiesto un palleggio più fluido contro una squadra chiusa e nella ripresa abbiamo tenuto il campo con lucidità e qualità, senza concedere, poi il loro portiere ha fatto grandi parate". Per Fabio Pecchia non è un risultato deludente: "Non la vedo così, c'è amarezza quello sì. La prestazione c'è stata e dobbiamo continuare a lavorare".