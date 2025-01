Parma, Pecchia: "Amaro in bocca ma tanti aspetti positivi"

"Il gol che rompe la partita sposta gli equilibri e sposta la prospettiva della gara. Una gara equilibrata, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per far male al Genoa. Il secondo tempo è stata più equilibrata. Il gol è un gol e torniamo a casa con l'amaro in bocca". Così il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, a Dazn dopo il ko di Marassi: "La sconfitta lascia grande dispiacere. Perdiamo Balogh, questo mi fa rabbia. La linea difensiva ha lavorato bene. Ci sono tante cose buone da questa partita che dobbiamo tenerci e portarle per la prossima gara".