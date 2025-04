Tar accoglie ricorso, via libera a trasferta tifosi Cagliari a Empoli

Il Tar ha accolto il ricorso del Cagliari calcio contro il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi in occasione della partita contro l'Empoli in programma domenica prossima. Il Tar ha dunque accolto il ricorso della società presentato dall'avvocata cagliaritana Matilde Mura e ribaltato la decisione della prefettura di Firenze. In riferimento all'incontro Cagliari- Empoli, scrivono i giudici, "la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tre le tifoserie dell'Empoli e del Cagliari, squadre destinate a giocare la competizione sportiva (e tra le quali dovrebbe sussistere il pericolo di degenerazione in condotte violente)". Pertanto, i giudici del tribunale amministrativo della Toscana hanno ritenuto "ingiustificata la mancata vendita", credendo opportune "misure di contenimento idonee". Una decisione che permetterà ora ai tifosi sardi, moltissimi già in procinto di raggiungere la Toscana, di godersi la partita allo stadio Castellani. L'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso della tessera del tifoso.