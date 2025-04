Chivu verso l'Inter: "Vogliamo fare un regalo ai tifosi del Parma"

"Contro l'Inter è sempre una gara importante per il Parma, non per me. Il mio passato non lo posso negare, all'Inter ho passato 13-14 anni e, quindi, la mia stima e il mio riconoscimento ci sono stati, ci sono ora e ci saranno per sempre. Ma in questo momento penso al Parma, a quello che dobbiamo fare e al nostro obiettivo". Così parla Cristian Chivu alla vigilia della sfida interna contro i nerazzurri, per i crociati una match decisivo in chiave salvezza.