Parma, Massimiliano Allegri ospite speciale

Ospite speciale in casa Parma. Accompagnato dal CEO Federico Cherubini, Massimiliano Allegri ha assistito all'allenamento diretto da Cristian Chivu e visitato il centro sportivo e la sede del club. Conclusa la sessione in campo, l'ex tecnico della Juve si è fermato a salutare il collega rumeno e il suo staff. "Una visita di cortesia, amichevole e molto gradita questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio: ad assistere all’allenamento della Prima Squadra Maschile era presente Massimiliano Allegri - si legge nel comunicato del club ducale -. L'allenatore, accompagnato dal CEO Federico Cherubini, ha assistito all’intera seduta della squadra di Cristian Chivu, con il quale a fine allenamento si è intrattenuto per un saluto insieme allo staff tecnico. Durante la mattina a Collecchio, Allegri ha visitato per la prima volta la struttura sportiva e l'headquarter gialloblu".