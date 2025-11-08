Logo SportMediaset

Calcio

Parma, i convocati per il Milan: Cuesta recupera Valeri

08 Nov 2025 - 14:07

È stato diramato l'elenco dei convocati del Parma in vista della sfida di questa sera con il Milan. Sorride l'allenatore crociato Carlos Cuesta, che recupera Valeri. Di seguito l'elenco: 

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 79 Konate, 65 Plicco, 22 Sørensen, 77 Tigani.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.

