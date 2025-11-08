Juric: "Lookman ragazzo particolare, ma è tutto risolto: ci siamo confrontati"

Ivan Juric spegne il caso Lookman. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta ha voluto fare chiarezza su quanto successo nel corso della partita di Champions con il Marsiglia, con il nigeriano che aveva mal digerito la sostituzione discutendo con l'allenatore. "Tutto risolto - ha dichiarato - Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra a essere più uniti di prima".