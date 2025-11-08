Logo SportMediaset

Calcio

Juric: "Lookman ragazzo particolare, ma è tutto risolto: ci siamo confrontati"

08 Nov 2025 - 13:56
© Getty Images

© Getty Images

Ivan Juric spegne il caso Lookman. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta ha voluto fare chiarezza su quanto successo nel corso della partita di Champions con il Marsiglia, con il nigeriano che aveva mal digerito la sostituzione discutendo con l'allenatore. "Tutto risolto - ha dichiarato - Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra a essere più uniti di prima"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:21
Il campione del mondo 2006 Zambrotta ospite del Galà Triveneto
14:07
Parma, i convocati per il Milan: Cuesta recupera Valeri
13:56
Juric: "Lookman ragazzo particolare, ma è tutto risolto: ci siamo confrontati"
13:01
Lazio, Sarri verso l'Inter: "Romagnoli? Decidiamo domani mattina"
12:38
Derby Torino-Juve: 50 ultras granata identificati nella notte