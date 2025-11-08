Logo SportMediaset

Il campione del mondo 2006 Zambrotta ospite del Galà Triveneto

08 Nov 2025 - 15:21

Sarà Gianluca Zambrotta, campione del Mondo 2006 in Germania con la nazionale di Marcello Lippi, ex difensore di Juventus, Barcellona e Milan, l'ospite d'onore del Galà del Calcio Triveneto, che si terrà lunedì 10 novembre alle 10.30 al Teatro San Marco di Vicenza. L'evento, giunto quest'anno alla sua 25/ma edizione, è organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l'Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto. Prevista la premiazione dei calciatori delle squadre professionistiche del Nordest (compreso calcio a 5 e femminile), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che hanno saputo distinguersi per qualità, impegno sociale e continuità di rendimento per tutto l'arco della passata stagione. A presenziare l'evento i vertici Aic, rappresentati dal presidente Umberto Calcagno e dal direttore generale Gianni Grazioli.

